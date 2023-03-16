Захоплення цього населеного пункту не менш важливе, ніж Бахмута.

Росіяни змінили напрямок атаки на Донецькому напрямку. Як повідомляє Reuters, наступною ціллю окупанти вибрали місто Лиман.

Таку інформацію надав виданню український військовий з позивним "Туман", котрий за національністю є ічкерійцем. Наразі його підрозділ працює під Кремінною. З початку лютого на цьому напрямку було відбито майже 50 спроб нападу.

"Це другий основний напрямок (після Бахмута), який дуже цікавий ворогу, тому що якщо підійти до Лиману, то далі — Краматорськ і Слов’янськ. Це буде "кінцева" загроза, тому вони так сильно намагаються боротися за цю територію – вона не менш важлива, ніж Бахмут", - сказав "Туман".

Відео дня

На його думку просування росіян до Лиману створить "вершину кліщів", котра організує загрозу оточення українських сил оборони у Сіверську. Це населений пункт розташований над Солдером і під Лиманом.

У той же час Лиман розташований на Захід від Кремінної. Між цими містами Донецької і Луганської області відповідно є дорога протяжністю в 30 кілометрів. Лиман уже був окупований російськими військами, але ЗСУ його звільнили на початку жовтня минулого року.

Поточна ситуація на фронті: що відомо з актуального

У Американському інституті вивчення війни заявили, що поблизу Бахмута росіяни мають підрозділи, котрі ще не задіяні у боях за місто. Для того, щоб захопити цей населений пункт окупанти повинні будуть застосувати велику кількість резервних сил.

Сьогодні зранку 16 березня Генштаб повідомляв, що інтенсивність наступу росіян зменшилася. Однак упродовж минулої доби все одно було зафіксовано близько 70 атак загарбників.

За середу 15 березня українські сили оборони знищили більше тисячі росіян, а також майже 70 одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: