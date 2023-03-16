Супротивник не полишає спроб захопити Бахмут, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти упродовж минулої доби, 15 березня, здійснили понад 70 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у своєму зведенні, опублікованому вранці 16 числа. У Генштабі додали, що РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести наступи, не рахуючись із втратами.

"Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках", - зазначається у повідомленні.

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На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки - 12, усі вони відбиті нашими захисниками.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Нашими захисниками відбито численні атаки супротивника у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це точно треба знати

Вранці 15 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що захисники України на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Лиманському напрямках упродовж минулої доби відбили понад 90 атак з боку супротивників. Варто зазначити, що раніше на сході України супротивники понад 100 разів атакували наших воїнів.

Найзапекліші бої точаться за Бахмут. В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що біля міста та навколо нього помічено російські частини повітряно-десантних полків, які, схоже, зараз не надто задіяні у боях.

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