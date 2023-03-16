Зараз агресор значно знизив свою активність на цьому напрямку.

Російська армія значно послабила зусилля по атакам на Вугледар після серії важких поразок. Про це повідомляє Міноборони Великобританії у своєму розвідувальному зведенні.

"За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар в Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це слідує за неодноразовими, надзвичайно дорогими невдалими атаками протягом попередніх трьох місяців", - йдеться в повідомленні.

Британці зазначають, що однією з причин високих втрат агресора під Вугледаром стало ефективне застосування українцями установок дистанційного мінування місцевості. За допомогою системи RAAM захисники Вугледара могли розкидати протитанкові міни на відстані до 17 км від самої установки.

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"У деяких випадках Україна встановлювала міни навіть позаду наступаючих російських частин, спричиняючи безлад, коли російська техніка намагалася відступити", – зазначає британська розвідка.

Британські аналітики також висловили припущення, що однією з цілей невдалого захоплення Вугледара було прагнення російського Міноборони показати свою ефективність на тлі протистояння з "Групою Вагнера", яка має певні успіхи на Бахмутському напрямку.

Штурм Вугледара

Протягом січня-лютого російські війська зробили кілька активних спроб штурмувати місто Вугледар, розташоване на стику Запорізького і Донецького фронтів. Штурми проводила 155-а бригада морської піхоти, яка зазнала тут величезних втрат.

Завдяки вмілій тактиці оборонців і непідготовленості атакуючих російські війська в районі Вугледара фактично повторили "подвиги" своїх попередників від лютого минулого року, коли наступаючих росіян палили цілими колонами "в одні ворота". За деякими оцінками, зимова битва за Вугледар принесла росіянам найбільші втрати в бронетехніці за всю війну.

На думку військового експерта Романа Світана, зараз у росіян немає жодних шансів захопити Вугледар. Українське командування зробило все необхідне, щоб місто стало неприступною фортецею.

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