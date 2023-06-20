Загарбники продовжують вивозити дітей до Росії.

Цього місяця російські загарбники вивезли з Луганської області 150 детей. Зараз вони збираються вивезти ще 750 неповнолітніх.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі. За його словами, першу групу дітей забрали зі Старобільського району, їх нібито вивезли на оздоровлення до Росії. У адміністрації немає інформації про їх повернення.

"Наразі загарбники комплектують групи для вивезення ще 750 дітей. У 70% школярів на окупованій території Луганщини лікарі з РФ знайшли "патології", аби відправити їх на лікування до Росії. У разі відмови окупанти лякають не допустити до навчання", - написав Лисогор.

Відео дня

Крім того, у Станиці Луганській російські загарбники змушують виїжджати дітей разом із матерями.

Росія викрадає дітей з України: що відомо

Українська влада неодноразово повідомляла, що російські окупанти вивозять з країни дітей.

Взимку Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я провела розслідування, яке виявило, що викрадених дітей розміщують у центрах на території РФ та окупованого Криму. Діти проходять "перевиховання", також їх віддають на всиновлення у російські родини.

Російський диктатор Путін публічно хвалився, що у них зростає кількість звернень з приводу усиновлення дітей з України. У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт через примусову депортацію дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: