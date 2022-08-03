У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву.

Вночі окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині, поцілили по дитячому садку та церкві.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі російська армія завдавала ударів по Криворізькому району. Ворог вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській. У Апостолівській без жертв та руйнувань. У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади", - повідомив він.

За словами Резніченка, люди не постраждали.

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