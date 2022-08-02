Окупант спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка, але отримав відсіч.

Військовослужбовці Збройних сил України рішуче відбили наступ окупантів на Краматорському та Харківському напрямках

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Ще ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянки, а також вів повітряну розвідку з безпілотних літальних апаратів біля Кривої Луки.

"Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов", - йдеться у зведенні.

Також на Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії українських військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

Разом з тим, на Слов’янському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного.

"Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли", - сказано у зведенні.

При цьому, на Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

"Окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак", - наголошується у зведенні.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися на українську територію без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль, зокрема, частину Луганської області.

Захисники України давали гідну відсіч супротивнику. Станом на 2 серпня на нашій землі ліквідовані близько 41 170 ворогів.

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