Наразі росіяни стягують основні резерви на південь, щоб протистояти контрнаступу ЗСУ.

Росіяни змінили плани наступу в Україні. Зараз вони зміцнюють своє угрупування на півдні, намагаючись захопити південні області та забезпечити собі сухопутний вихід до Придністров'я.

Про це заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Зокрема, Романенко зауважив, що погоджується з висновками британської розвідки про те, що ворог змінює план наступу в Україні.

"Так, я теж дійшов таких висновків. Відбувається таке: генштаб РФ оцінив свої можливості, резерви. Вони їх значно зміцнюють. Поновили до 115 батальйонних тактичних груп. Крім того, до середини серпня вони планують створити 35-й танковий корпус, що налічує до 300 танків. Кожна адміністративна одиниця РФ готує по одному батальйону, оснащуючи, навчаючи військових тощо", - зазначив він.

Крім того, Романенко наголосив, що Україна анонсувала контрнаступ. Окупанти намагатимуться діяти схожих чином. З цією метою на Херсонський напрямок уже завели підрозділ повітрянодесантних військ до 7-8 тис, а також всіма способами перекидають техніку. Залізничне постачання не встигає виконувати ці завдання. Росія призупинила на певний час пасажирські перевезення Кримським мостом, щоб забезпечити прохід військових ешелонів.

"Усі свої резерви вони зосереджують на південному напрямку, щоб не тільки не дати нам можливість відбити окуповані землі, а й на Запорізькому, Криворізькому, Херсонському напрямках завдати нам ураження, а ще краще – організувати наступ на Миколаїв. Тому вони його так і обстрілюють. А далі – Одеса та Придністров'я. Завдання, які були озвучені, – сухопутний коридор у Крим, Маріуполь, Херсон, Запоріжжя та сухопутний коридор до Придністров'я. Наразі вони зосереджують сили, щоб спробувати це зробити", - зауважив Романенко.

Генерал також нагадав, що 11 вересня окупанти планують проведення квазіреферендумів на захоплених територіях, щоб лякати Захід, насамперед США, застосуванням тактичного ядерного озброєння у разі спроб звільнити ці території.

"Чому США не дають нам озброєння масовано? Не тому, що ленд-ліз гальмує, чогось не вистачає... Це є абсолютно політичним рішенням. Тому що американці бояться ескалації із застосуванням тактичної ядерної зброї", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що Росія, схоже, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

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