Петреус зазначив, що окупанти вражають своєю некомпетентністю.

Армія РФ має низку недоліків, які впливають на її боєздатність, й у якийсь момент може почати розвалюватися зсередини.

Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Вони (росіяни - УНІАН) показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими й одноканаловими. Будь-хто, в кого є поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати", - розповів генерал.

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За оцінкою Петреуса, окупанти вражають своєю некомпетентністю. Він зазначив, що РФ мала час та змогу підготувати свої війська перед повномасштабним вторгненням, але не зробила цього. На його думку, розвал російської армії залежатиме від кількох факторів:

чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану;

чи зможе отримати додаткові ракети та боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї;

усвідомлення солдатами розмірів втрат і безглуздості військової авантюри Путіна.

Також на настрої всередині армії впливають й інші фактори, зокрема, погода в зимовий період.

"Чи, наприклад, ґрунт твердий і мерзлий, щоб українські танки могли об'їжджати ті перешкоди, які росіяни мають на дорогах, наприклад у Херсонській області. Чи зможуть ЗСУ досягти такого прогресу, який вплине на російських солдатів, спричинивши масову здачу в полон, дезертирство", - підсумував Петреус.

Проблеми у російській армії

За даними аналітиків Американського Інституту вивчення війни, погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповідала, що російській армії бракує належного забезпечення у формі та спорядженні, адже країна-агресор ставить у пріоритети не людське життя, а кількість ракет.

У Генштабі заявили, що у РФ не можуть розв'язати питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих військових.

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