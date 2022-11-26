Військове керівництво РФ дуже розраховує на допомогу населення.

У Російській Федерації не можуть розв'язати питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 26 листопада, військове керівництво РФ дуже розраховує на допомогу населення.

Зокрема, у Костромській області через соцмережі закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям в польових умовах.

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"Водночас, попри заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні: мобілізація в РФ

Раніше аналітики ISW відзначили, що погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір. Так, через це стають явними розбіжності між наративами місцевих воєнкорів, "ПВК Вагнера" і зусиллями РФ щодо пом'якшення проблем серед військовослужбовців. Через це у РФ наростає невдоволення в суспільстві - "мобіки" нарікають, що їх не годують і кидають без нічого на передову.

Як писав УНІАН, військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

Напередодні Володимир Путін доручив Міноборони та іншим відомствам створити Державний інформаційний ресурс з даними громадян, які перебувають або повинні перебувати на військовому обліку.

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