За даними відомства, окупаційна армія наразі не забезпечена достатньою кількістю зимової форми та спорядження.

Російській армії бракує належного забезпечення у формі та спорядженні, адже країна-агресор ставить у пріоритети не людське життя, а кількість ракет.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, російські окупанти наразі не забезпечені достатньою кількістю зимової форми та спорядження.

За даними Міноборони, Росії дуже складно фінансувати війну проти України, хоча в неї і є ресурси на тривалу боротьбу. Маляр наголосила, що країна-окупант не відмовилася від своїх цілей - її цікавить контроль над всією Україною, хоча вона рухається поступово, обираючи тактичні цілі.

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"Разом з тим, все одно їм цього ресурсу не вистачає для належного забезпечення особового складу і з пріоритетів - вони пріоритети ставлять на ракети, а не на людей, тому що в них людей, ресурсу, вони вважають, мабуть, що достатньо. І ми бачимо по тому, як вони кидають людей у бій, як виставляють загороджувальні загони, це теж говорить, що вони взагалі не рахуються з людським життям і ці речі деморалізують їхнє військо, цей факт є", - підсумувала заступниця міністра оборони.

Забезпечення російських військових

За даними аналітиків Американського Інституту вивчення війни, погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір. Так, через це стають явними розбіжності між наративами місцевих воєнкорів, "ПВК Вагнера" і зусиллями РФ щодо пом'якшення проблем серед військовослужбовців.

У Генштабі заявили, що у РФ не можуть розв'язати питання матеріально-технічного забезпечення "мобіків".

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