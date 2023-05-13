Коли почнеться контрнаступ України, всі "точно побачать", а Росія "точно відчує", каже президент.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії відповів журналістам, коли все ж почнеться український контрнаступ. За його словами, українські сили серйозно готуються, але його відвертість у запитаннях про контрнаступ "не допоможе Україні, а навпаки буде заважати".

"Ми дуже серйозно готуємось. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає весь цей задум, а народ наш, який очікує. Ваше запитання (про контрнаступ – УНІАН) найактуальніше в Україні, і не тільки в Україні. Я не можу вам відповісти. Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує", - наголосив Зеленський у розмові з італійськими журналістами.

Відповідаючи на повторне запитання представників ЗМІ про часові рамки контрнаступу, Зеленський заявив: "Як професіонал професіоналу хотів би відповісти: Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром".

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Глава держави також зазначив, що російському диктаторові Володимиру Путіну можливо довіряти.

"Не можна вірити цій людині, якщо його можна назвати людиною. Він заплутався", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в 2014 році Путін звинувачував "український режим", "київський режим", але насправді він сам очолює режим, що не відрізняється від нацистського.

"Ну який ще режим? Режим найжорстокіший в Росії і цей режим очолив Путін. І це нічим не відрізняється від нацистського режиму", - наголосив президент України

Тепер, додав президент, Путін продовжує говорити про режим в Україні, однак сам більше не приховує, що він воює проти нашої країни.

"І знов режим, і знов повномасштабна війна, але тепер з масовими похованнями, з катуванням людей, з викраденням дітей", - зазначив президент України.

Контрнаступ України - офіційні заяви

Упродовж останніх тижнів Україна продовжує підготовку до контрнаступу. Накопичує зброю, створює нові бригади.

Наприкінці квітня в МОУ повідомляли, що підготовка на фінішнійпрямій. Міністр Олексій Резніков заявляв, що війська чекають на сигнал від командування.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський, коментуючи затримки контрнаступу, зазначав, що Україна очікує на військову допомогу від партнерів.

Представники влади також закликають не розглядати контрнаступ Збройних сил України як завершення війни. Для того, аби звільнити країну від ворога і встановити справедливий мир може знадобитись не один контрнаступ.

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