З жовтня російські військові здебільшого зосередилися на облаштуванні оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

Російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики. Інтервенти почали активно використовувати мінні поля.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter. У відомстві наголосили, що така тактика може бути ефективною лише, якщо мінні поля прикриті спостереженням та вогнем.

За даними британської розвідки, з жовтня російські військові здебільшого зосередилися на облаштуванні оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Йдеться про встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін.

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"Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - додали у Міноборони Британії.

Війна в Україні: останні новини

Станом на ранок 26 грудня втрати окупантів склали вже близько 102 тисяч 600 окупантів. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 550 осіб.

За даними Генштабу, ЗСУ відбили 16 атак окупантів на Донбасі. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу, окупанти зазнають втрат. Так, у Горлівці окупанти зобов'язали медиків здавати кров через нестачу донорів.

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