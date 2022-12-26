Тим часом українські захисники завдали 5 авіаударів по районах зосередження окупантів.

За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та один авіаудар по території України.

Водночас українські захисники завдали 5 авіаударів по районах зосередження окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 1 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника", - йдеться у повідомленні.

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За останніми даними, з 24 лютого українські військові ліквідували понад 102 тисячі російських окупантів.

У ЗСУ розповіли, як погода впливає на звільнення української території від росіян. Зазначається, що логістика працює над тим, щоб в українських військовослужбовців були можливості призвичаїтися до зимових умов.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців ближчими днями особливо дослухатися до повітряних тривог. Він попросив українців бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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