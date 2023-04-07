Дефекти знайшли тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни.

Російські технічні фахівці могли навмисно пошкодити винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина вирішила передати Україні.

Як відомо, ця бойова авіація була на озброєнні країни, але не використовувалась з серпня 2022 року. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише видання Euractiv.

"Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки", - пояснив Надь після того, як опозиція різко розкритикувала уряд за відмову від винищувачів.

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За словами Надя, до минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині і саме тоді могли завдавати шкоди літакам.

"Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", - пояснив він.

Попри те, що розслідування не довело навмисного саботування, Міністерство оборони Словаччини "відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони".

Генерал-лейтенант, колишній топ-пілот Любомир Свобода також вважає, що росіяни навмисно шкодили літакам.

"Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю", - додав він.

Посольство РФ в Словаччині заявило, що постачання винищувачів Україні призвело до "непередбачуваної і небезпечної ескалації конфлікту, за яку будуть нести відповідальність ініціатори прийнятих рішень".

Винищувачі для України

Польща та Словаччина домовились разом передати Україні радянські МіГ-29.

Першою почала поставки Братислава. Вже наприкінці березня Словаччина передала Україні чотири МіГ-29. Всього вона планує віддати 13 літаків та частину зенітно-ракетного комплексу.

3 квітня стало відомо, що Польща також передала першу партію обіцяних винищувачів МіГ-29.

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