Україна отримала чотири з тринадцяти обіцяних винищувачів.

Словаччина дійсно передала Україні чотири Міг-29, які були обіцяні раніше. Цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані Збройним Cилам України. Перекидання здійснено українськими пілотами, за допомогою Повітряних сил Словаччини, українського персоналу та інших компонентів, які забезпечували безпеку перекидання та необхідну документацію", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поставка винищувачів здійснена в рамках міжурядової угоди між Словаччиною та Україною. В рамках цього договору Братислава віддасть Києву 13 винищувачів радянського виробництва, а також частину зенітно-ракетного комплексу.

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Передача Україні словацьких літаків

Сьогодні вдень влада Словаччини повідомила, що вже передали Україні перші чотири Міг-29, як обіцяли раніше. Міністр оборони країни заявив, що цією дією Словаччина обрала правильну сторону історії.

Цьому передувала багатомісячна епопея, в ході якої Словаччина то обіцяла передати свої літаки мало не завтра, то стверджувала, що просто так це зробити не може. Вперше про можливість передати літаки йшлося ще в липні минулого року.

Після багатьох місяців переговорів Словаччина все ж схвалила поставку, коли США пообіцяли словакам солідну компенсацію. За допомогу Україні Словаччина отримає 12 нових вертольотів Bell AH-1Z Viper з дуже великою знижкою і більше 500 ракет AGM-114 Hellfire II.

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