Російські бойовики можуть бути переодягнені в українську форму для здійснення провокації на українсько-білоруському кордоні.

Російські найманці з приватних військових кампаній можуть обстріляти Білорусь, щоб потім звинуватити у цьому Україну.

Зокрема, згідно з повідомленням місцевого підпілля найманці ПВК "Ліга" (входить до складу ПВК "Вагнер") прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації.

"Найманці розділені на дві групи по 80-90 осіб й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. У розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами", - йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

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Водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство.

"Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", - зазначається у повідомленні.

Загроза з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 грудня, білоруська влада обмежила доступ до трьох районів Гомельської області, з яких у лютому починався наступ російської армії на Київ. Йдеться про Лоєвський, Брагінський та Хойникський райони, які межують із Київською та Чернігівською областями.

Нещодавно Путін прилітав у Мінськ на зустріч з Лукашенком. Після перемовин диктаторів було зафіксовано переміщення білоруської техніки до кордону з Україною.