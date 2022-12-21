Обмеження нібито не поширюються на осіб, які в'їжджають у прикордонну смугу для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.

Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.

Як повідомляє підконтрольне режиму Лукашенка державне агентство "БелТА", з посиланням на постанову Ради міністрів Білорусі, обмеження мають тимчасовий характер.

"Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області", - йдеться у документі.

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Обмеження нібито не поширюються на осіб, які в'їжджають у прикордонну смугу для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.

Додамо, що саме з цих районів російські окупанти наступали на Київську та Чернігівську області 24 лютого.

Загроза з Білорусі

19 грудня, вперше з 2019 року, російський диктатор Путін відвідав з візитом до Мінська. Також з ним приїхали російські міністр оборони Сергій Шойгу і закордонних справ Сергій Лавров.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна і самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка критичні для України рішення не приймалися.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на бойове чергування вийшли передані Росією комплекси С-400 та "Іскандер".

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