Протягом сьогоднішнього дня фіксується перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ з білоруських полігонів.

Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ.

20 грудня в районі 5-ї ранку залізничної станції Полонка відправився ешелон з військовою технікою ЗС РФ, яка дислокувалася на полігоні "Обуз-Лісновський" (Барановицький рн, Брестська обл), повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Протягом дня ешелон пройшов: Березу, Жабинку, Дрогичин, Іваново і прибув до Лунінця (Брестська обл, РБ). На платформах: 23 танка Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали і Камази), 2 пасажирських і 7 вантажних вагонів.

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Крім цього, 19 грудня на залізничній станції Заслоново (Вітебська обл) здійснювалася навантаження на платформи більше 20-и танків і близько 16-и Уралів ЗС РФ, які перебували на полігоні "Лепельський". Пізніше ешелон попрямував в напрямку Орші і пішов на Осиповичі. Пунктом його призначення, попередньо, є Слуцьк (Мінська обл), що також значно ближче до кордону з Україною.

Відомо також і про перекидання 3-го ешелону з технікою ЗС РФ. Вранці 20 грудня через Шклов (Могилевська обл) пройшов ешелон з: 20 БМП-2, 3 бензовози, 7 Уралів, мобільний пункт управління зв'язковий на базі КамАЗ, 4 пасажирських вагони РЗ і 3 вантажних вагони. Він пройшов через: Оршу, Могильов і Жлобин. У підсумку, прибув в Калинковичі (Гомельська обл). Можливо він продовжить рух ще південніше.

"На поточний момент існує розвилка. Або техніку ЗС РФ з полігонів в північній і центральній частині країни починають перевозити в прикордоння. Або техніку везуть на чергові спільні навчання ЗС РБ і ЗС РФ десь поблизу кордону з Україною", - сказано в повідомленні.

Також там зазначили, що кількість техніки, яку зараз перекидають у прикордоння, є невеликою і її точно недостатньо для жодних наступальних дій.

Можливий наступ з Білорусі: що відомо

19 грудня, вперше з 2019 року, російський диктатор Путін відвідав з візитом до Мінська. Також з ним приїхали російські міністр оборони Сергій Шойгу і закордонних справ Сергій Лавров.

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