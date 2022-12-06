Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.

У Херсонській області прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували громадян.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній із громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ. За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.

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Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.

Звільнення Херсона: що відомо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.

21 листопада у Офісі генпрокурора повідомили, що у Херсоні правоохоронці виявили ще чотири приміщення, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Наразі на тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.