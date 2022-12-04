Російський ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Російські окупанти за добу 46 разів обстріляли житлові квартали Херсона та населені пункти області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, ворог гатив із артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по житлових будинках населених пунктів.

"Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста", - повідомив він.

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За словами очільника ОВА, російські окупанти продовжують вбивати та калічити мирних людей.

"Минулої доби через ворожі обстріли одна людина загинула, ще двоє жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.

Війна в Україні: ситуація в Херсоні

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові увійшли в Херсон, який був окупований росіянами з перших днів їхнього повномасштабного вторгнення в Україну.

Після того, як російські військові вийшли з правобережної частини Херсонщини, вони почали щодня обстрілювати її, у тому числі з артилерії. Цілями росіян стають житлові квартали та інші цивільні об'єкти, зокрема - лікарні. 3 грудня 2022 року Херсон залишився без світла через обстріл окупантів.

Тим часом Сил оборони Півдня України повідомляють, що після втечі з правого на лівий берег Дніпра у Херсонській області росіяни розуміють, що поразка неминуча. Тож ворог посилює "поліцейський" тиск на окупованій частині Херсонської області.

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