Загарбники обурюються, що російські військові в основному намагаються відсидітися в тилу.

Російські військові визнають, що українська армія стає значно сильнішою день у день.

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів про ситуацію біля Куп'янська, Харківська область, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

"У мене до речі є для вас хороша новина – тепер ви можете наступати в будь-якому напрямку, ви в оточенні. Вони сьогодні біля цього водосховища підійшли, але нічого не змінилося. Начебто показують міст підірвали в Куп'янську, але це означає основна частина міста. ... Наших туди стільки народу пригнали, що вас то точно не віддадуть. Тож можете не переживати, зараз їм не до вас буде, вони постараються, щоб ви самі звалили, і на марші вже десь притиснути. Так не будуть, я думаю, лізти на рожен, втрачати людей", – каже окупант.

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Інший обурюється, що всі в основному намагаються в тилу відсидітися.

"Займатися не важкою роботою, отримувати такі ж гроші, як люди, які на передку воюють", – зазначив він.

Співрозмовник наголосив, що українська армія нарощує силу.

"Ну а що... Ось у нас армія трохи сильніше армія з кожним днем. А спочатку навіть і слабкіше. А у них значно сильніше, рано чи пізно ці ж прямі перетнуться", – сказав окупант.

Нагадаємо, на півдні і в Харківській області триває контрнаступ ВСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл.

Станом на вечір 14 вересня відомо, що Сили оборони України вже звільнили в Харківській області близько 8500 квадратних кілометрів території. Зокрема, в області вже звільнено близько 388 населених пунктів.

За словами секретаря РНБО Олексій Данилова, під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти ззанають набагато більших втрат, ніж українські військові, навіть попри те, що вони знаходяться в більш зручних позиціях, оскільки захищаються. Втрати противника по відношенню до наших саме в цей період складають 1 до 9 або 1 до 10.

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