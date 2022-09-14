За законами війни втрати сторони, яка веде наступ, значно більші, ніж при обороні, однак вийшло рівно навпаки.

Під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти зазнають значно більших втрат, ніж українські військові, навіть попри те, що вони перебувають у більш зручних позиціях, оскільки захищаються.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "24 каналу".

"Я можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших саме в цей період становлять 1 до 9 або 1 до 10. Тобто, на одного нашого загиблого, на жаль, воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю", – сказав Данілов.

Він зазначив, що за законами війни втрати сторони, яка веде наступ, значно більші, ніж при обороні. Однак враховуючи те, як діють українські військові, вийшло рівно навпаки.

"Ми ламаємо стереотипи не тільки у військовій справі. Ми ламаємо багато стереотипів і для країн НАТО, наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, наших цивільних, нашого суспільства", – сказав Данілов.

Секретар РНБО також висловив переконання, що далеко не кожна країна здатна на те, що зробила Україна, і нагадав, що в історії війн є багато випадків, коли вони просто складали зброю.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії. ЗСУ продовжують звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що всього з початку місяця ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів. 12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території. Сьогодні, 14 вересня, Маляр повідомила, що сили оборони України з 6 вересня вже звільнили в Харківській області близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території, близько 388 населених пунктів.

Зокрема, на півдні українські військові протягом останніх двох тижнів просунулись на різних ділянках від 4-х до кілька десятків кілометрів, звільнено площі майже 500 кв. км. Зокрема, населені пункти на Херсонщині - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка - вже звільнені.

12 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Також фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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