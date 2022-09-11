Від обстрілів постраждала частина міста, розташована на правому березі річки Оскол.

Вранці 11 вересня російські війська обстріляли правий берег Куп’янська Харківської області, який повністю звільнили Збройні сили. На лівому березі міста ще триває зачистка.

Про це повідомив депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль в ефірі телемарафону.

"Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогодні на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими. Щодо лівого берега – там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка. Зранку була обстріляна саме права частина міста, стріляли просто по мирних жителях. Із зенітних комплексів був обстріл", - розповів Крохмаль.

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Депутат додав, що інформація щодо руйнувань та ймовірних жертв уточнюється.

Контрнаступ на Харківщині

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині.

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