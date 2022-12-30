У Києві спрацювала ППО.

Російські окупанти вночі атакували Київ і Київську область дронами.

"Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Перед цим, у 2:13 ночі в Києві було оголошено про повітряну тривогу.

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Також голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.

"Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу військових!", - написав він у Telegram.

Ракетна атака на Україну 29 грудня

За даними командування Повітряних сил Збройних сил, зранку 29 грудня, окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів. ППО знищили 54 ракети із понад 69, випущених росіянами.

Над Києвом сили ППО збили 16 російських ракет - всі, що були в повітряному просторі столиці. Кличко повідомив, що 40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла.

У Київській області внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено лікарню, 21 приватний будинок, дві автівки громадян, а також інше приватне майно, постраждалих немає. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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