Олексій Кулеба додав, що в області діють екстрені відключення, без електропостачання наразі знаходяться близько 180 тисяч абонентів.

Уламки ліквідованих над Київщиною російських ракет завдали незначних руйнувань будинків і медичного закладу в Крюківщині, Вишгородському районі та в Глевасі.

Зокрема, в Крюківщині 10 будинків залишились без вікон, є руйнування дахів, але немає постраждалих. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зазначив, що у Вишгородському районі постраждав один будинок, а в місті Глеваха є руйнування медичного закладу. "Постраждалих, саме головне, немає. Всі відновлювальні роботи розпочнуться прямо сьогодні", - підкреслив голова ОВА.

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За словами Кулеби, без електропостачання наразі знаходяться близько 180 тисяч абонентів у Київській області.

"Зараз діють екстрені відключення. Поки що ДТЕК разом з "Укренерго" не може вийти на планові… Але, у порівнянні з тижнем тому ситуація набагато краще", - пояснив очільник ОВА.

Ракетний удар по Україні 29 грудня: наслідки в Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 29 грудня, російські окупанти завдали чергового, уже 10-го масованого ракетного удару по території України. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували нашу державу з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у столиці. За даними Київської міської військової адміністрації, в місті працювала система протиповітряної оборони.

Уламками збитих ракет було пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі. На одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль. Наразі відомо про трьох поранених унаслідок ракетного обстрілу міста, серед них – 14-річна дівчинка.

Згодом Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, над Києвом сьогодні, 29 грудня, було знищено 16 ракет російських окупантів.

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