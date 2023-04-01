Також ворог здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти за добу завдали по Україні два ракетних та 25 авіаційних ударів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. "Протягом доби противник завдав два ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян", - наголосили у Генштабі.

Так, сьогодні РФ знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети.

Відео дня

У результаті ударів є поранені серед цивільного населення.

"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - сказано у зведенні.

Війна в Україні: новини

Росіяни від учора ведуть безперервний обстріл Невського на Луганщині. Вогонь, який відкрили росіяни по населеному пункту вчора ввечері, не вщухає й досі, і наразі є інформація про поранену внаслідок цього одну людину та щонайменше п'ять зруйнованих будинків.

А в Харківській області російські загарбники сьогодні обстріляли селище міського типу Дворічна, внаслідок чого загинув чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: