Наразі відомо про одну поранену людину та щонайменше п'ять зруйнованих будинків.

Росіяни від учора ведуть безперервний обстріл Невського на Луганщині.

Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов. Він зазначив, що вогонь, який відкрили росіяни по населеному пункту вчора ввечері, не вщухає й досі, і наразі є інформація про поранену внаслідок цього одну людину та щонайменше п'ять зруйнованих будинків.

"Близько 17:00 31 березня унаслідок ворожих артилерійських обстрілів жінка 1989 року народження отримала мінно-вибухову травму, контузію. Першу допомогу їй надали військові медики. Наразі постраждалу евакуйовано в лікарню м. Краматорськ", - повідомив Смирнов.

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За його словами, її будинок зазнав значних пошкоджень - там повністю зруйнований дах.

"А от від житла ще однієї мешканки Невського залишилася лише воронка в землі. На щастя, в той момент господарка була відсутня вдома", - зазначив він.

Смирнов додав, що поряд руйнації зазнали ще три приватних будинки. Там вибито вікна, посічений дах.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу, Сили оборони минулої доби відбили 70 ворожих атак на чотирьох напрямках.

Російські загарбники минулої доби понад 100 разів обстріляли позиції Сил оборони у Запорізькій області.

Також окупанти за дому 54 рази обстріляли територію Херсонської області, загинуло троє осіб.

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