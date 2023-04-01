Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

Після скорочення свого корабельного груповання в морі Росія знову його нарощує – через покращення погоди. Зокрема, збільшено кількість ракетоносіїв.

Як повідомила в ефірі інформаційного телемарафону керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, ймовірність ракетного удару зростає.

"Шторм в морі вщух, і корабельне угруповання ворога нарощується, зокрема, збільшилася і кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо три ракетоносії, два з яких надводні і один підводний. В такому випадку сумарний залп "Калібрів" може сягати 20. І вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока", – сказала Гуменюк.

Відео дня

За її словами, активність ворожої авіації також відстежується і наразі вона низька, але ситуація може змінюватися досить динамічно.

"Що стосується авіації на лінії фронту, вона залишається одним з пріоритетних напрямків зміни тактики ворога. Вони продовжують використовувати керовані авіаційні бомби вздовж лінії фронту", – зазначила Гуменюк.

Вона також повідомила, що на лівому березі зусилля українських військових по зачищенню ворожих позицій досить ефективні – окупантам складно використовувати артилерійське озброєння, і вони намагаються замінити це авіаційними атаками.

"Вони позбавилися багатьох складів боєприпасів завдяки нашій роботі і відчувають певний снарядний голод, їм складно розташовувати свої позиції по такій смузі", – додала Гуменюк.

Загроза ракетного удару по Україні

Впродовж останніх місяців російські окупанти регулярно вдавалися до масованих ракетних ударів по Україні, які були спрямовані, зокрема, на об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, 9 березня окупанти випустили 81 ракету по містах України.

До 11 березня ворог випустив 820 крилатих ракет, повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

Та зараз, за оцінкою розвідки, ворог змінює цілі атак – тепер ними є військові об'єкти, шляхи постачання і все, що пов'язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Мета цього – зрив контрнаступу ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: