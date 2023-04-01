Українські бійці влучним ударом знищили черговий БК.

Українські військові показали нові кадри своєї роботи. Бійці Збройних сил України майстерно знищили черговий склад з боєприпасами російських окупантів.

"У окупантів знову палає! Бригади "зметикували на трьох" - та знищили БК", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що склад росіян вдалося знищити завдяки спільній роботі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича та 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Відео дня

Крім того, військові опублікували яскраві кадри своєї роботи. На відео чітко видно, як горить місце, де був склад, а стовп диму видно за кілометри.

Ситуація на фронті станом на 1 квітня - що відомо

За минулу добу, 31 березня, українські військові відбили 70 атак російських окупантів на чотирьох напрямках. Вони зосередили зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому найжорстокіші бої йдуть за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка.

Крім того, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять близько 173 990 осіб особовий склад.

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