В одному із районів області Силами протиповітряної оборони було збито ворожі ракети.

Внаслідок ворожих ударів по Київській області пошкоджено будівлі є постраждалі, загроза ракетних ударів триває.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Загроза ракетних ударів триває. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", - розповів він.

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Ракетний обстріл України 31 жовтня: що відомо

Вранці Київська обласна військова адміністрація повідомила про те, що в одній із громад Київщини зафіксовані ракетні прильоти від російських окупантів.

Тим часом масовані ракетні атаки по Україні почалися сьогодні з самого ранку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена.

В Офісі президента повідомили, що через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії в Україні.

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