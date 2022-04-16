Путінські окупанти таким чином можуть мстити за знищення ракетного крейсера "Москва".

"Центр управління" у Києві - бункер під ОП - може стати головною мішенню російських терористів, які будуть "мститися" за знищення ракетного крейсера "Москва". У зв'язку з цим експерти прогнозують посилення ракетних обстрілів по центральній частині української столиці, не можна виключати навіть ядерний удар.

Про це пише "Сьогодні" з посиланням на опитаних аналітиків.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що мова може йти про "турбуючий вогонь".

"Аж до посилення ракетних ударів по урядовому кварталу Києва", - уточнює він.

За словами Жданова, заяви росіян про те, що "пора завдавати удару" - є політичними.

"Це говорить про те, що вони можуть завдати удару. Наскільки він може бути успішним, чи досягнуть вони своєї мети - це покажуть можливості нашої ППО. Якщо ж противник застосує ядерну зброю, то війна перейде зовсім в іншу площину. Наслідки для Росії будуть зовсім іншими. Що стосується центру прийняття рішень, то він добре захищений. Дуже добре. Він будувався в радянські часи в розрахунку на можливий ядерний удар. Хоча технології озброєння давно зробили крок вперед, але, повторюся, об'єкт захищений добре", - зазначає експерт.

Жданов припускає, що нова хвиля ударів по столиці може бути саме помстою за "Москву".

"За кожну вдалу нашу відповідь, Путін намагатиметься якось помститися. Адже це його поразка і те, з чого складається наша перемога. Якою в підсумку буде помста - подивимося", - запевняє Жданов.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також допускає російський удар по столичному "центру управління".

"Все, що вони заявляють - як правило, і намагаються реалізувати. Прикладом є початок війни. Чи є у них такі можливості? Були. До цього треба ставитися серйозно. Будь-яка оборона - це зменшення сили удару наступу. Керівництво розуміє це і вживає відповідних заходів", - сказав Романенко.

Загроза нових ударів по Києву

Днями Міноборони РФ почало погрожувати обстрілами по урядових будівлях у Києві. Це нібито буде відповідь на диверсії та удари України по об'єктах на території РФ.

В Офісі президента вже відповіли на ворожі провокації й заявили, що готові до будь-яких російських сценаріїв. Пізніше з'явилася реакція Володимира Зеленського.

У Міноборони України як і раніше заявляють, що повертатися до Києва ще рано, однак, за даними мера Віталія Кличка, це вже зробили дві третини тих, хто раніше виїхав.