Зокрема, факти мародерства фіксуються в окупованому росіянами місті Олешки.

Російські загарбники посилили мародерство на окупованій частині Херсонської області. Вони, у тому числі, викрадають транспортні засоби.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, такі факти фіксуються в місті Олешки.

"Останнім часом російські окупанти стали активніше займатись мародерством на тимчасово захопленій території Херсонської області, зокрема, у місті Олешки. Особливим об'єктом уваги загарбників є транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники облаштували госпіталь для своїх поранених в тимчасово окупованому Каланчаку Херсонської області, і вже завезли туди 150 своїх "недобитків".

Окрім того, на окупованій частині Херсонщини загарбники погрожують з початку березня виселити усіх місцевих жителів, які відмовилися отримувати російські паспорти.

Раніше вже повідомлялося, що окупанти в Скадовську і Каланчаку змушують людей отримувати паспорти РФ і переоформлювати майно та бізнес за російським законодавством, погрожуючи конфіскацією особистого майна.

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