Наразі працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби лагодять оселі містян на місцях обстрілів.

Сьогодні через ворожі обстріли на Херсонщині загинули четверо людей, ще п'ятеро поранені.

"Сьогодні російська армія нещадно била із артилерії по домівкам мирних жителів Херсона. На вулиці Привокзальній біля під'їзду – скривавлене тіло 71-річного містянина. Рани від уламків ворожих снарядів виявилися для нього смертельними... На вулиці Марії Фортус тяжкі поранення дістав 72-річний перехожий. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що обстріл пошкодив приватні будинки місцевих та залишив по собі величезні вирви від снарядів.

"Жінку, котра проживала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з-під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її", - додали в ОВА.

Також відомо про 45-річного загиблого з селища Комишани, який отримав численні та тяжкі травми і помер у приймальному відділенні лікарні.

"Ще одну людину поранили у Білозерці, двох – у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка. На цю годину відомо, що на Херсонщині загалом через удари армії РФ сьогодні чотири людини загинули, п’ятеро – поранені", - повідомили в обладміністрації.

Наразі працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби лагодять оселі містян на місцях обстрілів.

Обстріли Херсонщини окупантами: деталі

Вчора українські військові знищили три артустановки і два "Гради", із яких російські окупанти обстрілювали Херсонську область.

Нещодавно в Херсонській області російські загарбники обстріляли з артилерії селище Дніпровське, в результаті чого поранено чоловіка.

У Херсонській області відразу кілька людей стали мимовільними жертвами російської агресії, підірвавшись на мінних снарядах окупантів.