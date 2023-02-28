Сьогодні через ворожі обстріли на Херсонщині загинули четверо людей, ще п'ятеро поранені.
"Сьогодні російська армія нещадно била із артилерії по домівкам мирних жителів Херсона. На вулиці Привокзальній біля під'їзду – скривавлене тіло 71-річного містянина. Рани від уламків ворожих снарядів виявилися для нього смертельними... На вулиці Марії Фортус тяжкі поранення дістав 72-річний перехожий. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що обстріл пошкодив приватні будинки місцевих та залишив по собі величезні вирви від снарядів.
"Жінку, котра проживала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з-під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її", - додали в ОВА.
Також відомо про 45-річного загиблого з селища Комишани, який отримав численні та тяжкі травми і помер у приймальному відділенні лікарні.
"Ще одну людину поранили у Білозерці, двох – у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка. На цю годину відомо, що на Херсонщині загалом через удари армії РФ сьогодні чотири людини загинули, п’ятеро – поранені", - повідомили в обладміністрації.
Наразі працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби лагодять оселі містян на місцях обстрілів.
Обстріли Херсонщини окупантами: деталі
Вчора українські військові знищили три артустановки і два "Гради", із яких російські окупанти обстрілювали Херсонську область.
Нещодавно в Херсонській області російські загарбники обстріляли з артилерії селище Дніпровське, в результаті чого поранено чоловіка.
У Херсонській області відразу кілька людей стали мимовільними жертвами російської агресії, підірвавшись на мінних снарядах окупантів.