Медичний персонал цього шпиталю – виключно росіяни.

Російські загарбники облаштували в тимчасово окупованому Каланчаку Херсонської області шпиталь для своїх поранених. Туди вже завезли 150 солдат окупаційних військ.

Як ідеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України, противник продовжує зазнавати втрат. Через це ворог використовує для надання медичної допомоги своїм військам місцеву інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях.

"Так, в населеному пункті Каланчак на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни", – йдеться у зведенні.

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Також зазначається, що ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування жителів тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

В районі Мелітополя Запорізької області російські загарбники проводять великі військові навчання. Мер міста Іван Федоров зазначає, що вибухи чути з усіх боків.

У тимчасово окупованому Маріуполі нещодавно пролунала серія потужних вибухів. Радник мера міста Петро Андрющенко каже, що окупанти досі перебувають в шоці від тих інцидентів. Ворог не думав, що українські військові можуть вдарити по його позиціях у Маріуполі.

Натомість в Олешках і Скадовську, що на Херсонщині, росіяни готуються до втечі. У Генштабі ЗСУ пояснюють це тим, що ворог боїться наступу українських військ.

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