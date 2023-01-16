Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в рамках великих навчань в другій половині року.

Кремль може розширити військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наразі російських наступ на Україну з півночі залишається малоймовірним.

"Однак Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року. … Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в рамках навчань "Захід 2023" та "Щит Союзу 2023", які, ймовірно, відбудуться у вересні 2023 року", – констатують в щоденному звіті.

Відео дня

Водночас аналітики акцентують, що РФ вдається до нетипових дій для посилення інформаційної операції, спрямованої на залякування новим наступом з Білорусі.

"12 січня Кремль направив до Білорусі високопоставленого російського офіцера, головнокомандувача Сухопутними військами Росії Олега Салюкова — одного з трьох новопризначених заступників [rомандувачf угрупуванням сил в Україні Валерія] Герасимова Можливо, Салюков має намір створити командно-адміністративні структури, необхідні для російського оперативно-ударного угруповання. Це аномальна діяльність, яка посилює інформаційну операцію про те, що Росія нападе на Україну з Білорусі та може підтримати наступ, хоча ISW оцінює наступ як сценарій на даний момент як і раніше малоймовірний. Станом на цю публікацію немає доказів того, що російські сили в Білорусі створили командно-управлінські структури, необхідні для оперативно-ударної групи", – наголошують в ISW.

Загроза наступу РФ з Білорусі - що варто знати

Упродовж останніх тижнів росіяни продовжують посилювати білоруське угруповання війська. Станом на кінець грудня в Білорусі налічували до 10 тисяч російських військових.

Сьогодні, 16 січня, мають розпочатися чергові спільні навчання військових РФ та Білорусі для авіаційної компоненти. Генштаб ЗСУ наголошував, що під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Білорусі. З урахуванням цього зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Водночас про загрозу наступу поки не йдеться. Як зазначав командувач Об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, обстановка на території Білорусі наразі не несе безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: