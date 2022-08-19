Ще 10 людей отримали поранення.

За минулу добу російські військові вбили 5 мирних жителів на Донеччині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - повідомив він.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні: актуальні дані

На Донбасі на двох напрямках тривають бої, окупанти намагаються йти в атаку, але військові відбивають ворожі штурми.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське та Лозове – Первомайське.

За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоби звинуватити у ній Україну.

Тим часом, ввечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях та в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об’єктах російських загарбників.

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