По навчальному закладу випущено дві ворожі ракети С-300.

Окупанти знову завдали ударів по університету в Миколаєві.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку (Чорноморський національний університет імені Петра Могили - УНІАН). Знову дві ракети С-300", - повідомив він.

Він також зазначив, що наразі на місці працюють аварійні бригади та комунальні служби.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 серпня окупанти вкотре атакували Миколаїв, у місті було чутно потужні вибухи. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто обстріляли ракетами типу С-300.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив окупанти випустили дві ракети по університету у Миколаєві, охоронець, який на момент обстрілу був у приміщенні, не постраждав, уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти навчального закладу.

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