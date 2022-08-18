Але в Кремлі погодили допустити на Запорізьку АЕС фахівців МАГАТЕ.

Росія відхилила пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша демілітаризувати зону навколо Запорізької атомної електростанції, захопленої військами РФ.

Як заявив у четвер, 18 серпня, заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Іван Нечаєв, пропозиція створити навколо ЗАЕС демілітаризовану зону "неприйнятно" - це зробить станцію більш вразливою, пише ТАСС.

Разом з тим він повідомив про згоду Москви допустити на Запорізьку АЕС фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Очікуємо, що найближчим часом відбудеться поїздка на Запорізьку АЕС експертів МАГАТЕ, яка була повністю узгоджена ще в червні", - говорить Нечаєв.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, 18 серпня російське військове командування погрожувало зупинити роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

До цього в Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може статися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україну.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, Росія готує на завтра, 19 серпня, провокацію на Запорізької АЕС.

Персонал Запорізької атомної електростанції закликав світ не допустити непоправного через безвідповідальність і божевілля російських окупантів.

Як писав УНІАН, 11 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, Невипадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад і ховають важку артилерію між атомними блоками.

Крім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав РФ вивести війська і військову техніку з території Запорізької АЕС. Він також заявив про необхідність припинити всі бойові дії в районі ЗАЕС і не цілитися в об'єкти станції та її околиці.

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