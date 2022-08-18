Перед цим про вибухи повідомляли жителі Керчі, де розташований Кримський міст.

Ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Очевидці чули щонайменше вибухи в районі аеродрому Бельбек. Пізніше туди вирушила машина російського МНС.

Через деякий час у мережі з'явилося відео нібито з Бельбеку. На кадрах видно пожежу, чутно звуки вибухів та сигналу повітряної тривоги.

За інформацією місцевих, прямо зараз на аеродромі Бельбек повторно прогриміли вибухи. Триває пожежа. Окупаційна влада поки що не коментує вибухи.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над Бельбеком нібито збили безпілотник. За його словами, "нема ні пошкоджень, ні постраждалих", пише російський Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Аеродром Бельбек - найбільша авіабаза російських окупантів в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, напередодні радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму, підступно захопленому Росією, тому на півострові буде "яскравий" оксамитовий сезон.

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