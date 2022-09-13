Імовірно, вважають аналітики, війська проросійських бойовиків покинули Киселівку, відійшовши до Дніпра.

Російські війська залишили передові позиції за 15 кілометрів від окупованого Херсона у Киселівці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На раніше опублікованих супутникових знімках було видно, що транспорт росіян, крім чотирьох машин, відійшов від села. Імовірно, вважають аналітики, війська проросійських бойовиків покинули Киселівку, відійшовши до Дніпра.

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Киселівка – важливий з оперативної точки зору пункт для ЗС РФ біля Херсона, оскільки є останнім великим населеним пунктом як на шосе E58, так і на залізничній лінії між Чорнобаївкою та найвіддаленішою частиною Херсона.

"Очевидне виведення російських військ з цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захищати північно-західні околиці Херсона та передбачає, що російські війська у цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - констатують в Інституті вивчення війни.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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