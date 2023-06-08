Контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти.

Російське військове керівництво має значні проблеми з речовим забезпеченням окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями.

В Генштабі зазначають, що російських контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти.

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Забезпечення російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, в підрозділах російських окупаційних військ, що знаходяться в районі Мар’їнки, почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Основними чинниками є великі втрати в живій силі та несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та бойовою технікою.

За даними ГУР, армія Російської Федерації та приватні військові формування зазнають величезних втрат в Україні, зокрема через погане медичне забезпечення. Мотивації воювати у мобілізованих росіян немає, тому використовують загороджувальні загони.

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