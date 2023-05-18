Андрій Юсов вказав на величезні проблеми російських окупантів в Україні, які призвели до великих втрат.

Армія Російської Федерації та приватні військові формування зазнають величезних втрат в Україні, зокрема через погане медичне забезпечення. Мотивації воювати у мобілізованих росіян немає, тому використовують загороджувальні загони.

"Наскільки армія РФ цивілізована ми вже бачили на всіх деокупованих територіях. Життя солдата нічого не варте. У багатьох випадках поранених кидають і не забирають. Значні втрати серед особового складу пов'язані зі слабкою системою медичного забезпечення в польових умовах. Це реалії російської армії", - розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що росіян ніхто не питає, чи хочуть вони воювати, тому їм доводиться активно використовувати загороджувальні загони.

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"Якщо говорити про мотивацію, то в більшості випадків її немає. Якби умовно була демократична країна і право вибору, то багато рашистів з числа частково мобілізованих не брали б участь, але їх ніхто не питає і право голосу у них немає, а відповідно волі до опору теж. У зв'язку з цим і існують загороджувальні загони, ями і підвали, в яких сидять самі рашисти за наказами своїх командирів і офіцерів, і багато інших позастатутних ситуацій і сварок в російській армії, яка насправді є ордою", - вказав розвідник.

За його словами, взаємодія між Міноборони РФ та російськими ПВК дуже погана.

"Міноборони РФ і ПВК звинувачують один одного в тих втратах, що фіксуються на фронті, в тому числі і на Бахмутському напрямку. Цей конфлікт справжній, він не придуманий. Це характеристика того, що відбувається в головах військово-політичної "еліти" РФ. Вони перекладають один на одного відповідальність за ситуацію, яка склалася – геополітичну поразку Росії, і за ситуацію в майбутньому, коли це все доведеться пояснювати росіянам, які ще вірять телевізору, але реальність вже їх наздоганяє", - зазначив Юсов.

Також він нагадав, що у ПВК "Вагнер" дуже високий рівень втрат, тому що їх активно залучали до штурмових дій, а поповнювати їх через конфлікт з Міноборони РФ не можуть.

Втрати Росії в Україні станом на 18 травня - що відомо

У Генштабу ЗСУ повідомили, що українські воїни за 18 травня "мінуснули" понад 500 росіян. З 24 лютого загальні втрати Росії в Україні перетнули позначку в 200 тисяч осіб.

У свою чергу Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України знищили чотири склади боєприпасів і більше роти особового складу російських загарбників на Таврійському напрямку.

Водночас ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що нібито оголення флангів на півночі Бахмута сталося через відхід російських регулярних військ.

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