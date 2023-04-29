Основними чинникамим, які на це впливають, є великі втрати в живій силі та несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та бойовою технікою.

В підрозділах російських окупаційних військ, що знаходяться в районі Мар’їнки, почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають, є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії", - йдеться у повідомленні.

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Війська окупантів основні зусилля зосереджують наразі на чотирьох напрямках на сході, там здійснили понад 40 невдалих атак.

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Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Як зазначав Генштаб, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

За сьогодні прикордонники відбили дві спроби штурму російських окупантів у Бахмуті. Ворожій артилерії та піхоті штурмовиків бійці ДПСУ відповіли зосередженим вогнем.

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З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 190 040 окупантів, з них 580 за минулу добу. Крім того, вранці сили ППО знищили два дрони "Shahed" на східному напрямку та один безпілотник оперативно-тактичного рівня - на південному.

Зокрема, ліквідовано блогера-окупанта Дениса Диркіна із Новосибірська, відомого у YouTube за прізвиськом "Великий Фунфур'є". "Фур'є" вже багато років займався треш-блогом, у якому викладав кадри дегустації алкогольних і небезпечних для організму напоїв. На війну в Україну росіянин відправився після того, як був мобілізований.

А українські бійці поділись курйозними кадрами, на яких "вагнерівець" втікає від дрона ЗСУ без штанів і трусів, при цьому все ж таки спіймавши "приліт".

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