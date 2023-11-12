Зараз Росія вже обмежена в можливостях неочікувано атакувати нашу державу з моря, зазначив спікер Військово-морських сил української армії.

Після минулої атаки України на ЧФ РФ (Чорноморський флот), наслідком якої стала втрата двох десантних катерів у тимчасово окупованому Криму, ворог ховає свої кораблі аж у Туапсе в Краснодарському краї.

Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що результативні атаки України по кораблях росіян у Чорному морі змусили їх передислоковувати свої ракетоносії та надалі розосереджувати флот.

"Ми основну увагу і надалі приділяємо носіям крилатих ракет. Росіяни це відчувають. Вчергове відбулася передислокація кораблів. Цього разу вони вже відправили їх до Туапсе, кілька одиниць. Тобто російська сторона продовжує розосереджувати свої кораблі через подібні атаки, що звісно ускладнює їм не тільки життя в цілому, а й логістику. Що своєю чергою, звісно, ускладнює застосування цих одиниць", - сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що на сьогодні РФ вже обмежена в можливостях неочікувано атакувати Україну з моря. "Станом на зараз вони обмежені в цьому сенсі, тому що носії було виведено для початку в Новоросійськ, а потім вже в Туапсе. А логістика залишилась у Севастополі, заряджають ці кораблі тільки на основній військово-морській базі. Тому це ускладнило виконання завдань для них. І сподіваємось і надалі це буде для них досить складно", - зауважив речник.

За словами Плетенчука, скоріше за все, окупанти зараз працюють над розв'язанням логістичних проблем, будуть намагатися якось пристосуватися до нових реалій. Водночас, за його словами, Україна зі свого боку буде продовжувати атаки по кораблях ворога у Чорному морі.

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Вночі 10 листопада внаслідок операції на території тимчасово окупованого Криму було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ.

За інформацією ГУР, результати проведеної 10 листопада дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ знищені. Ураження зазнали два катери окупантів: один більш давнього проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна".

В українській розвідці зазначили, що Росія такі малі десантні катери класу "Серна" активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Раніше, зокрема, у вересні, було пошкоджено великий російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. 4 листопада в окупованій росіянами Керчі прогриміли вибухи. ЗСУ вдарили ракетами по суднобудівному заводу і влучили у корабель проекту "Каракурт" - "Аскольд".

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