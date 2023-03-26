Українські та західні офіційні особи висловлювали різні погляди щодо ситуації з російським наступом у Бахмуті.

Російська регулярна армія може втрутитися в атакувальні дії найманців ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку, щоб запобігти передчасній кульмінації наступу.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW). У ньому зазначається, що російські наступи в Україні досягають свого завершення.

Аналітики зазначають, що українські та західні офіційні особи 25 березня висловлювали різні погляди щодо ситуації з російським наступом у Бахмуті, "але всі погоджуються з оцінкою того, що російські зусилля на цьому напрямку, імовірно, досягнуть кульмінації".

Відео дня

В ISW вважають, що заяви розвідки Британії, речника Східного угруповання ЗСУ Череватого і головнокомандувача ЗСУ Залужного щодо ситуації в Бахмуті "не є взаємовиключними".

"Російські війська можуть продовжувати часті та агресивні атаки на Бахмут, навіть якщо наступ закінчився майже безуспішно, оскільки кульмінація не означає відсутність боїв. Російські атаки в Бахмуті та його околицях можуть відновитися на високих рівнях, не приносячи значних нових досягнень, якщо регулярна російська армія справді вступить у бій", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що залучення російської армії могло б навіть запобігти кульмінації атаки та створити значний в оперативному відношенні прогрес для агресора, але такі можливості наразі є малоймовірними.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, 25 березня у британській розвідці заявили, що наступ російських військ на Бахмут практично зупинився. Там вважають, що становище росіян у районі цього міста також погіршилося через напруженість у відносинах між міноборони Росії та найманцями ПВК "Вагнера", які здійснюють наступ у цьому секторі.

У відповідь на це повідомлення речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що поки зарано казати про зупинку російського наступу в районі Бахмута. За його словами, місто залишається епіцентром бойових дій.

24 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати обстановку. Цього вдається досягти завдяки титанічним зусиллям Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: