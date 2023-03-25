Сьогодні в районі самого міста Бахмут було 40 обстрілів і 16 боєзіткнень, 182 російських окупанти було ліквідовано, ще 218 зазнали поранень.

Станом на сьогодні поки зарано казати про повну зупинку російського наступу в районі Бахмута. Місто залишається епіцентром бойових дій.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи відповідну заяву британської розвідки.

"Сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50, але це потребує детальнішого аналізу. Я думаю, що найближчий тиждень це покаже. Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника", - заявив він.

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За словами Череватого, за цю добу російські загарбники 178 разів завдали артилерійського вогню як ствольною артилерією, так і ракетними системами залпового вогню. Також здійснено п'ять авіаударів.

"Тільки в районі самого міста Бахмут 40 обстрілів було і 16 боєзіткнень, 182 окупантів було знищено і 218 зазнали поранень. Також було підбито вертоліт Мі-24, танк Т-80, бойову машину піхоти та самохідну артилерійську установку "Гвоздика", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що наступ російських військ на Бахмут практично зупинився. У британській розвідці вважають, що становище російських військ в районі Бахмута також погіршилося через напруженість у відносинах між міноборони Росії та ПВК "Вагнера", яка надає війська у цьому секторі.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що завдяки титанічним зусиллям Сил оборони на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати обстановку.

За словами командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського, у битві за Бахмут російські найманці з групи "Вагнер" втрачають значні сили і видихаються. Незабаром ЗСУ скористаються виснаженням окупаційних військ так само, як раніше це було у боях під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.

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