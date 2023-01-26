За словами президента, ніщо інше держава-терорист не зрозуміє.

Російську агресію можна й треба зупиняти лише адекватною зброєю.

"Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону. Це зло, цю російську агресію можна й треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною – треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів", - зазначив глава держави Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, - це аргументи, чому потрібно більше зброї.

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"Тільки зброя знешкоджує терористів. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони й хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Зокрема, розширюємо нашу "танкову коаліцію" – є відповідне рішення Канади, я дякую за це. Вже 12 країн є в нашій "танковій коаліції", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні завдяки наданим Україні системам ППО й завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і дронів "Шахед".

"Це як мінімум сотні врятованих життів і десятки збережених об’єктів інфраструктури. І я дякую нашим Повітряним силам, кожному, хто минулої ночі, вранці та вдень забезпечував захист України від ракет і дронів терористів. А особливо хочу відзначити воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад. Але, на жаль, лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Тим паче, коли терористи застосовують балістичні ракети. Сьогодні були влучання ракет. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім рідним і близьким", - резюмував президент України.

Масована повітряна атака на Україну: деталі

26 січня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. Росіяни били дронами та ракетами, були зафіксовані ураження в 11 областях. Внаслідок атаки у ряді областей застосовано екстрені відключення електроенергії.

У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджено п'ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів. Київська влада уточнила, що область сьогодні зазнала "комбінованого удару" - ракетами і дронами.