У Київській області пошкоджено десятки машин, зазначив очільник поліції регіону.

У Київській області внаслідок нічної ворожої атаки безпілотниками-камікадзе пошкоджено п'ять житлових будинків та понад 40 авто.

Як повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, правоохоронці отримали 38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників. "Частину "Шахедів" вдалося збити силам ППО, водночас ми фіксуємо і пошкодження цивільної інфраструктури через влучання", - зазначив він.

"Так, внаслідок атаки пошкоджено п'ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів", - зазначив очільник поліції регіону.

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За словами Нєбитова, потерпілих немає. Наразі працівники поліції, зокрема, фіксують результати ворожих обстрілів.

Новий масований удар по Україні - що треба знати

У ніч на четвер, 26 січня, росіяни запустили іранські дрони, наші воїни ліквідували 24 ворожі безпілотники. Вранці супротивники почали масовано бити по нашій державі ракетами.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що вороги запустили у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, і всі вони ліквідовані силами ППО. У кількох районах Київської області знайшли уламки ракет РФ.

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