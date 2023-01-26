Як зазначили в адміністрації, сьогодні Київ зазнав комбінованого повітряного удару росіян.

У Київській міській військовій адміністрації заявили про нову тактику агресора при здійсненні повітряних атак по Україні.

26 січня Київ зазнав комбінованого повітряного удару з боку Росії. Про це йдеться в повідомленні КМВА.

"Вночі ворог атакував столицю баражуючими боєприпасами іранського виробництва типу Shahed… Метою "Шахідів" було не тільки ураження наземних цілей. За новою тактикою агресора ці дрони є першою хвилею комбінованого повітряного удару і повинні виявляти та виснажувати українські сили протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, слідом за БПЛА, другою хвилею ворог здійснив масовану атаку ракетами різних типів: Х-101, Х-555, "Кинджал" і "Калібр". Запуск відбувся з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

У КМВА зауважили, що в межах Києва було зафіксовано близько 20 ракет. Усі повітряні цілі знищені.

"Перед тим в повітряному просторі було зафіксовано близько 15 ворожих БПЛА. Усі ці повітряні цілі були успішно знищені силами ППО. Жертв та влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано", - заявили в адміністрації.

Водночас у КМВА нагадали, що внаслідок падіння частин забитої ракети загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували.

"Ворог не досягнув своїх цілей. Аби так було й надалі – вчергове закликаємо киян не знімати та не викладати в соціальні мережі фото чи відео ворожих БПЛА чи ракет, розташування нашої ППО, військових об’єктів чи інфраструктури", - наголошується в повідомленні.

Масована ракетна атака 26 січня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Було збито 24 дрони-камікадзе, запущені Росією. Зокрема, у повітряному просторі Києва цієї ночі збили близько 15 ударних БПЛА російських окупантів.

А сьогодні зранку по всій країні була оголошена повітряна тривога через чергову масовану ракетну атаку з боку Росії. Сили протиповітряної оборони збили 47 російських крилатих ракет із 55, випущених по Україні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко спершу повідомив, що ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі були збиті протиповітряною обороною. Але пізніше стало відомо, що ракет різного типу було 20.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи, які пролунали в Дніпровському районі Києва. Згодом Кличко додав, що внаслідок влучання частини ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва одна людина загинула, а двох - поранено.

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