Декілька дронів росіянам вдалося приземлити завдяки роботі РЕБ.

У Росії зафіксували рій квадрокоптерів після атаки безпілотників на Москву. Зафіксовано десятки повідомлень про невідомі БПЛА, що кружляють у різних районах столиці та області. Деякі з них упали поряд із стратегічно важливими об'єктами.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела, коптер Mavic 2 знайшли між 27 та 28 ділянками зеленоградського кладовища поряд із в/ч 45603-3 - Центром Зв'язку Головного Командування ВМФ.

Крім того, сили РЕБ цього дня збили ще як мінімум два БПЛА. Один із них пенсіонер знайшов біля свого будинку у селищі Марушкінськес. Від місця падіння до території аеропорту Внуково менше кілометра, по сусідству мешкають відставні військові, а неподалік закриті військові містечка та секретні військові частини Одинцово.

Відео дня

Крім того, на узбіччі 198 км перегону Рибне-Блокпост 240 км у Рязанській області виявлено ще один квадрокоптер, що лежав поряд із залізницею. На залізничному вузлі розподіляються потоки зокрема й вантажних складів військового призначення.

Одразу у кількох районах столиці помічені групи БПЛА. Причому, за словами очевидців, усі вони летіли з Москви до області, минаючи МКАД. З настанням темряви почастішали дзвінки від мешканців Підмосков'я. Найбільша активність невідомих літальних апаратів помічена у Люберцях. Протягом години кілька людей з різних кінців міста спостерігали за польотом коптерів, що світяться вогнями, на висоті від 150 до 300 метрів. Зафіксовано як мінімум 5 звернень до чергових частин поліції, найпізніше о 1:24.

Атака на Москву - останні новини

Зранку 24 липня Москву знову атакували невідомі БПЛА. Мешканці багатьох районів російської столиці почули вибухи. Міноборони країни-окупанта звинуватило Україну.

Цілями атаки на Москву були Кремль, Міноборони РФ і вузол зв'язку Головного Командування Військово-морського флоту.

"Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міноборони в Москві не зміг збити один з безпілотників, які атакували російську столицю, хоча знаходився від точки удару менш ніж за 300 метрів.

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